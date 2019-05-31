31.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Колониальная демократия, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Зеленский встретится с Путиным только после отмашки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером Владимиром Путиным, если «добро» на это даст Запад в лице стран-участниц Нормандского формата (Германии и Франции).

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава его предвыборного штаба, руководитель партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, встречи с Путиным и так будут проходить в рамках Нормандского формата, но двухсторонние переговоры состоятся только тогда, когда этот вопрос будет обсужден и утвержден с «зарубежными партнерами».

«Я думаю, что, если будет встреча в Нормандском формате, то, естественно, такая встреча между президентами государств произойдет. Потому что там есть президент Франции, президент Украины, канцлер Германии и президент Российской Федерации. Поэтому такая встреча явно состоится. Как скоро состоится такая встреча, я сегодня не готов пока ответить.

(По встрече тет-а-тет с Владимиром Путиным, – авт.), мы об этом тоже говорили и в рамках избирательной кампании – если будет выработана единая позиция о том, что это даст возможность более эффективно добиваться тех целей, которые ставит перед собой президент в интересах нашего государства, такой формат тоже возможен. Но только, если это будет единая консолидированная позиция с нашими зарубежными партнерами», – заявил Разумков.

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