Зеленский открыл огонь из пушки по воробьям

20.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский решил использовать свою пока что не утраченную популярность для пиара партии «Слуга народа» накануне выборов Верховной Рады, однако в будущем это обернется против украинского президента.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели, как Зеленский убрал многих спикеров, вообще уменьшил количество спикеров «Слуги народа» в СМИ, но, в то же время, самого Зеленского стало намного больше.

И сразу рейтинги с 42-40% начали снова подпираться к 50%. Народ это чудесно воспринимает, и это работает.

Но это очень опасная тактика. Это всё равно, что стрелять из пушки по воробьям: и пушка изнашивается, да и воробьям, по большому счёту, пофиг.

Почему опасная тактика? То, что Зеленский ездит и проверяет каждую дорогу, аэропорт, лесхоз, больницу и всё остальное, делает его ответственным за всё это, а в стране тысячи, десятки тысяч таких проблем.

Все их президент не может решить, но теперь к нему все будут обращаться.

Сказать, как Порошенко, что: «Это не я, не зона моей ответственности, а правительства, парламента», – он потом не сможет, ему скажут: «Ты же там ходил, обещал, ругал – приезжай к нам, нам помоги».

Они делают ответственным Зеленского за всё, и мне кажется, этот молодой политик не до конца понимает, что команда его, для того, чтобы больше пролезть в парламент, использует его сейчас и вешает на него всю ответственность за всю социально-экономическую сферу.

У Порошенко для этого были специально обученные люди: Яценюк, Гройсман, которые аккумулировали этот социально-экономический негатив. А сейчас подставляют Зеленского», – рассказал политолог.