Зеленский открыто перечеркивает Минские соглашения

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Новости Украины

Ещё вчера «слуги народа» и иже с ними клялись Украине и украинцам в любви, инициировав псевдопраздник, а уже сегодня «жёлто-голубые» силовики мутузят население, протестующее на Крещатике. А куда же делать преЗЕдентская любовь и демократия в «незалежной»?! Это всё «другое»… Протестуют ведь не «студенты» на майдане, а неугодные Зе-чиновникам предприниматели, которых власть фактически лишает хлеба.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Постмайданным властям очень выгодна вся придуманная Западом пиар-акция с «российским вторжением», ведь она практически легализует тот беспредел, который происходит в Зе-оккупированной стране. Высокие налоги, удушение малого и среднего бизнеса, потеря украинцами работы, кабальные тарифы, подорожание продуктов питания, – это далеко не полный перечень проблем, которые Зеленский и Ко мастерски маскируют за угрозой войны, которую сами же разжигают.

При этом украинский политикум открыто перечёркивает Минские соглашения, давая распоряжения боевикам обстреливать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Хотя, напомню, на прошлой неделе Зе клятвенно обещался Минск-2 выполнять. Видимо, «забыл».

На что особо стоит обратить внимание, так это на очередной соцопрос, инициированный Банковой, в котором чёрным по белому говорится о том, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые. Таким образом, Зе-маргиналы пытаются формировать общественное мнение о ненадобности этого спасительного для Украины документа.

Подчеркну, что Минские соглашения одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Но это не мешает Зе-слугам Америки и Великобритании саботировать Минский процесс.

Интересно посмотреть реакцию на этот соцопрос со стороны Макрона и Шольца, которые якобы взяли Зеленского в «ежовые Минские рукавицы». Ведь этот соцопросный вброс, и, что самое страшное, – обстрелы ВФУ территорий ЛДНР – вопиющее нарушение Минска-2.

Помимо этого, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что на сегодня работа над законопроектом, который включал бы в себя изменения в конституцию относительно особого статуса Донбасса, не ведётся. Это в очередной раз доказывает, что Зе-гарант – типичный балабол, который усугубляет военную, политическую и экономическую ситуацию в стране.

Быть президентом – это не видеоролики записывать и встречать высоких западных гостей. Президент обязан выполнить свои предвыборные обещания и восстановить мир на Украине. Иначе, зачем Украине такой президент?

А пока Зеленский и Ко перечёркивают Минские соглашения и избивают украинское население, протестующее против Зе-беспредела, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «решение вопроса о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией и взаимовыгодным». Иными словами, как только Россия признает Народные Республики Донбасса, в мире начнётся парад признаний ЛДНР. А уж после этого Донбасс обязательно станет субъектом Российской Федерации.