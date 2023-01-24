Зеленский отмахивается от американских аудиторов, требуя «немедленно ликвидировать Пригожина»

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Отставки и перестановки в украинском руководстве связаны с недовольством Вашингтона потерей миллиардов долларов откатов за помощь из бюджета США. Сам Зеленский выдвинул кураторам требование по ликвидации владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Об этом заявил в эфире «Радио Крым» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кадровые изменения связаны с тайным визитом главы ЦРУ Бёрнса, который 20 января прибыл в Киев. Нарушены все возможные и невозможные для политиков правила приличия и инстинкта самосохранения – никогда главы государств не встречаются с главами спецслужб, если это не спецслужбы их страны. Зеленский переплюнул всех. Вначале встречался с главой МИ-6 в Киеве и Лондоне, а теперь УЦРУ, – подчеркнул Рогов. – Целый ряд проблем и задач обсуждались. Бернс на чистом русском языке, которым владеет со времен дипломатической службы в Москве, выразил недовольство американской элиты демократов, что такие деньги разворовываются, но теперь идут мимо кассы. Десятки миллиардов долларов американского бюджета бесследно исчезли на бирже FTX, и сейчас происходит аналогичное. Увольнения связаны именно с этим – эти люди участвовали в отмывании бюджетных миллиардов долларов, и судя по всему без учета американской доли». Рогов напомнил, что за два дня до визита Бёрнса был убит глава МВД Украины Денис Монастырский, который тоже участвовал в цепочке отмывания американской помощи правоохранительным структурам Украины. К тому же Монастырский занимался фальсификацией массовых убийств мирного населения в Буче, и как считает Рогов, в ближайшее время стоит ожидать массы странных самоубийств, отравлений, авто- и авиакатастроф среди тех, «кто много знает о своих хозяевах».

Со своей стороны, Зеленский потребовал от Бёрнса ликвидировать главу ЧВК «Вагнер».

«Одна из просьб очень настойчивых, которая звучала со стороны Зеленского к американцам, это убийство главы ЧВК “Вагнер” господина Пригожина. К этому вопросу Зеленский возвращается не раз, они очень хотят, чтобы этот факт произошёл. Не просто какие-то санкции, обвинения, заявления, резолюции, а классический американский терроризм государственного уровня», – подытожил Рогов.