Зеленский отменил на Украине обязательную школьную форму

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий документ размещен на сайте украинского президента.

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Так, Зеленский отменил Указ президента Украины 12 июня 1996 № 417 “О школьной форме для учащихся средних учебных заведений”, который предусматривал обязательное введение школьной формы для учащихся средних учебных заведений всех типов.

Ранее, в апреле 2019 года на сайте президента появилась петиция об отмене обязательной школьной формы и соответствующего указа.