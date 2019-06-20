20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Образование, Общество, Политика, Украина
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Зеленский отменил на Украине обязательную школьную форму

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий документ размещен на сайте украинского президента.

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Так, Зеленский отменил Указ президента Украины 12 июня 1996 № 417 “О школьной форме для учащихся средних учебных заведений”, который предусматривал обязательное введение школьной формы для учащихся средних учебных заведений всех типов.

Ранее, в апреле 2019 года на сайте президента появилась петиция об отмене обязательной школьной формы и соответствующего указа.

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