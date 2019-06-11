Зеленский отменил важные назначения Порошенко в системе контроля над судами

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На сайте главы государства сегодня обнародованы соответствующие указы президента № 358/2019 и № 359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 «О назначении члена Высшего совета правосудия».

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В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

В настоящее время ГБР расследует факт захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.

По мнению инициатора дела юриста Андрея Портнова, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия.

Также Портнов в своем телеграм-канале высказал мнение о том, как должен действовать президент Зеленский после сегодняшнего решения об отмене назначений Порошенко.

“Дальше необходимо совершить два действия.

Первое. По начатому ГБР расследованию об узурпации Порошенко власти при назначении членов ВРП нужно обратиться в суд за избранием ему меры пресечения, быстро направить в суд обвинительный акт и постановить приговор.

Дело одноэпизодное, осудить Порошенко и Филатова ( бывший замглавы АП времен Порошенко, куратор судов в интересах экс-президента – Ред) можно за 5-6 месяцев.

Второе. В новом составе парламента необходимо проголосовать законопроекты народного депутата Писаренко о прекращении полномочий членов ВРП и ВККС, назначенных в период правления Порошенко сразу от всех квот”, – написал юрист.