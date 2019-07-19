Зеленский отомстил Полтораку за фейки об уклонении от армии
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул министра обороны Степана Полторака на территории Министерства обороны, накануне презентации мобильных жилищных модулей для бойцов ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующее видео появилось в сети.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
На кадрах видно, как Зеленский ведет беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной. В какой-то момент он резко разворачивается и отталкивает от себя Полторака, который приблизился к нему.
В соцсетях уже начали строить версии о причинах случившегося. Так, главред сайта Цензор Юрий Бутусов пишет, что президент министра не толкал. Зеленский будто бы сказал «Секундочку» и сделал взмах рукой. Бутусов утверждает, что на самом деле ничего угрожающего относительно Полторака не было.
А вот соратник Петра Порошенко нардеп Владимир Арьев выразил возмущение. “Нельзя распускать руки. Никогда! В отношении подчиненных, равных, всех. Исключение – когда защищаешься, иначе – табу! Особенно, когда ты президент и определенная часть граждан берет с тебя пример. И еще. Если толкаешь министра обороны, который последние годы поднимал армию из руин и которого очень уважают солдаты и офицеры, будь готов к соответствующему отношению. Главнокомандующий – должность временная, воинская честь – навсегда”, – пафосно написал Арьев на своей страничке в соцсети, видимо забыв о поведении собственных однопартийцев и коллег по развалившейся парламентской коалиции, пытавшихся силой вынести экс-премьера Арсения Яценюка прямо из-за парламентской трибуны или матерившихся в адрес журналистов в кулуарахз ВР Украины.
Издание Клименко Time делает предположение, что такое такая реакция президента могла быть связана с негативной реакцией на неделание уходящего состава парламента отправлять Полторака в отставку, а также “ответом” на участие Полторака в черном пиаре против Зеленского во время выборов.
“Полторак – соавтор черного предвыборного пиара против Зеленского. В день дебатов 19 апреля из-под пера Минобороны разлетелась новость о том, что Зеленский прятался от повесток в армию. Порошенко громогласно озвучил эту информацию на митинге, а потом на стадионе, но это ему не помогло. Правда, спустя два месяца в Минобороны опроверг свое же заявление”, – делает вывод издание.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.