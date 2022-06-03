Зеленский оторвался от реальности: пугает Россию «болезненным сокращением нефтегазовых доходов»

Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь выпустил видеообращение с угрозами в адрес России, на самом деле адресованными не Москве, а внутренней аудитории с целью ее успокоения в классическом духе психотерапевтов-шарлатанов.

«Мы уже начали работать и над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское правительство остается просто без всех частей современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или другой стране России не поможет», — угрожает Зеленский, притом, что в день выхода этого его видеообращения стало известно о том, что Европа переругалась между собой в ходе со скрипом принятого шестого пакета санкций, а седьмой будет еще нескоро.

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Зеленский также заявил, что Россия «долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не хочет отвыкать, но ей придется привыкать, что болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника — российского государства».

Последнее утверждение явно похоже на бред наркомана, поскольку совсем оторвано от действительности. На самом деле все наблюдатели включая западных признают, что на 2022 год приходится рекордные доходы от нефтегазового сектора, а рубль за последние месяцы укрепился настолько, что стал одной из самых крепких валют мира.

«Никто так и не понял, в чём состоял хитрый план санкций. На данный момент, даже несмотря на курс доллара, доходы российского бюджета в рублях плюс три триллиона от плана на начало года. По концу года такими темпами будет плюс семь, при том, что весь бюджет — 25. Отток капитала из страны упал до нуля, наоборот, наблюдаем приток. На любые производства, контролировавшиеся компаниями, которые заявили уход, покупатели находятся сразу же, но и те, кто уходят, уходить по-настоящему совсем не спешат. О сколь-либо значимом падении ВВП никто уже не говорит, максимум минус три по году, и то отыграем потом довольно быстро. Дефицитов, кроме нескольких болезненных высокотехнологичных секторов, нигде не намечается, как бы не наоборот», – комментирует ситуацию российский политэксперт Алексей Чадаев..