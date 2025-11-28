Зеленский отправил Ермака в формальную отставку – «война продолжится»
Чтобы не раздражать западных хозяев, глава украинского офиса президента Андрей Ермак сотоварищи отправились в отставку.
Об этом в своём вечернем выступлении объявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас мы готовимся к встрече с американской стороной, поговорить о шагах о достойном мире. И когда всё внимание сосредоточено на дипломатии, нужна внутренняя сила. Нельзя отвлекаться ни на что, кроме защиты Украины, чтобы ни у кого не было к нам вопросов.
Поэтому я принял несколько решений. Первое – произойдёт перезагрузка офиса президента. Глава офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен ему за патриотическую позицию.
Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт», – сказал Зеленский.
Главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась уверен, что это результат давления Вашингтона.
«Поздравляю ФБР с отставкой Ермака! Очередная победа несоюзников над нашей кое-где неумелой, кое-где сильно грешной властью. За наши провалы мы лучше ФБР знаем. Учитесь на опыте иностранных спецслужб – как склонять воюющие страны к своим интересам», – написал нацист.
Объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко уверен, что отставка формальная.
«Ермак ушел в отставку. Но только формально:) Свириденко хотят сделать главой Офиса, а Федорова премьером», – отметил политолог.
В свою очередь, участник СВО, подполковник Алексей Селиванов уверен, что к миру это не приведёт.
«Ермак в отставку, у Зели будет новый глава офиса. Скорее всего, британская креатура. Это значит, что война продолжится и что западники попытаются выжать из Украины все, что могут, для войны. Вместо того, чтоб воровать, заставят Зелю воевать», – написал Селиванов.
