Чтобы не раздражать западных хозяев, глава украинского офиса президента Андрей Ермак сотоварищи отправились в отставку.

Об этом в своём вечернем выступлении объявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы готовимся к встрече с американской стороной, поговорить о шагах о достойном мире. И когда всё внимание сосредоточено на дипломатии, нужна внутренняя сила. Нельзя отвлекаться ни на что, кроме защиты Украины, чтобы ни у кого не было к нам вопросов.

Поэтому я принял несколько решений. Первое – произойдёт перезагрузка офиса президента. Глава офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен ему за патриотическую позицию.

Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт», – сказал Зеленский.