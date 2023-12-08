Зеленский отправил в США депутатский десант попрошаек

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Депутаты Верховной рады Александр Ковальчук, Елена Хоменко и Мария Мезенцева прибыли в американский штат Аризона, пытаясь убедить местных производителей оружия в выгодности инвестиций в Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американская радиостанция KJZZ.

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Депутаты убеждают, что Аризона может много выиграть от помощи Украине. В ходе своей четырехдневной поездки они пообщались и встретились с членами Законодательного собрания штата, сенатором США Марком Келли, студентами и преподавателями Университета штата Аризона.

«Мы выбрали здесь другую стратегию, и эта поездка санкционирована президентом Зеленским и его офисом. Мы разбросаны по разным штатам», – объяснила Мезенцева.

По ее словам, Аризона — это не просто штат на их пути.

«Аргумент, который в поддержку нашего довода приходит конкретно в Аризоне: это военная промышленность и производство оружия, которые создают рабочие места, увеличивают налоговые выплаты и стимулируют экономику», – добавила депутат.

Она говорит, что именно в Аризоне обучались полетам на F-16 украинские летчики.

«Университет, который заканчивают эти великие украинские летчики, находится в моем избирательном округе в городе Харькове, всего в 40 километрах от границы с Россией. И вы знаете, мы понимаем правила войны и правила проведения успешных операций, и это авиация», – сказала Мезенцева.

В свою очередь Ковальчук манит аризонцев прибылями.

У него здесь особые связи, и он говорит, что государство выиграет от принятия закона о поддержке Украины.

«Я жил в Аризоне еще в 2000-х годах, знаете, пять лет. Я провел много времени здесь, в Аризоне. И опять же, я хочу понять, что этот законопроект обеспечит Аризоне много рабочих мест и экономический рост, потому что Аризона много от этого получит… Жители Аризоны смогут производить новый тип современного оружия, которое будет использоваться в Украине, и, в конце концов, они будут продавать это оборудование, необходимое оборудование, и в другие страны», – рисует радужные перспективы для штата Ковальчук.

При этом он признал:

«Америка не будет отправлять средства в Украину, как все думают. Вы знаете, эти деньги будут потрачены здесь, в Соединенных Штатах Америки, на производство большего количества военной и оборонной техники.