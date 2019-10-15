Зеленский отправил в запас бывшего министра обороны, сбившего самолет с евреями

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил экс-министра обороны Александра Кузьмука от военной службы в отставку по возрасту, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в президентском указе №751/2019 от 15 октября.

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“Освободить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды”, – говорится в документе.

Александр Кузьмук дважды был министром обороны Украины: с 11 июля 1996 по 24 октября 2001 и с 24 сентября 2004 по 3 февраля 2005. Пиобрел широкую известность благодаря двум громким скандалам, связанным с трагическими последствиями армейских учений, которые произошли при первом пребывании Кузьмука в должности министра обороны.

Первый случай произошел в апреле 2000 года, когда ракета класса “земля-земля”, неудачно пущенная с полигона в Черниговской области, попала в жилой дом в Броварах Киевской области. В результате три человека погибли, а пятеро получили ранения

Второй – в октябре 2001 года: тогда ракета “земля-воздух”, которая была запущена в ходе учений войск ПВО в Крыму, сбила над Черным морем самолет ТУ-154, выполнявший рейс “Тель-Авив – Новосибирск”. Все 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли. На пике второго скандала Кузьмук подал в отставку.

В начале сентября Зеленский также освободил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко.