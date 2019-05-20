Зеленский отправляет на свалку гнойник во главе с Парубием

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и отправил в отставку главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Об этом он заявил, выступая с трибуны парламента, где сегодня дал присягу на верность украинскому народу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема». Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: «Мы ничего не можем сделать». Это неправда, можете – вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах.

Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза…

Я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать.

Но для начала будет достаточно – у вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе – неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва», – заявил Зеленский.