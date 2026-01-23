«Зеленский отстал на три года», – иноагент разгромил «историческую речь» в Давосе

Анатолий Лапин.  
23.01.2026 11:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1700
 
Политика, Украина


Выступление диктатора Зеленского в Давосе, которое украинская пропаганда уже объявила «исторической речью», на самом деле не адекватно нынешнему положению Киева.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Алексею Венедиктову заявил бывший юрист ЮКОСа, бежавший в Лондон иноагент Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Практически всё, что Зеленский говорил на Давосе, не произвело на меня впечатления. Да, это была бы классная историческая речь, произнеси он её три года тому назад. Потому что он отстал на три года, потому что она обо всём хорошем против всего плохого, но она, к сожалению, не отвечает на реальные вызовы времени, с которыми столкнулся он и Украина…

Он большую часть речи посвятил тому, что он упрекал Европу. Как адвокат, который практикует, я должен сказать, что есть одна недопустимая ошибка. Нельзя одновременно просить и попрекать либо одно, либо другое», — заявил Пастухов.

Он считает, что речь Зеленского была ориентирована на украинское население, замерзающее в условиях блэкаута:

«Она отражает те смешанные чувства украинского народа, который, с одной стороны благодарен, за помощь, а, с другой, не понимает, почему ему в течение четырех лет эту помощь отмеряли пипеткой и в результате не дали всего того, что могло бы хотя бы теоретически обеспечить его победу в этой войне. И обрекли его на то состояние, в котором он сегодня находится со всеми этими блэкаутами и ужасами».

