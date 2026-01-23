Выступление диктатора Зеленского в Давосе, которое украинская пропаганда уже объявила «исторической речью», на самом деле не адекватно нынешнему положению Киева.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Алексею Венедиктову заявил бывший юрист ЮКОСа, бежавший в Лондон иноагент Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Практически всё, что Зеленский говорил на Давосе, не произвело на меня впечатления. Да, это была бы классная историческая речь, произнеси он её три года тому назад. Потому что он отстал на три года, потому что она обо всём хорошем против всего плохого, но она, к сожалению, не отвечает на реальные вызовы времени, с которыми столкнулся он и Украина…

Он большую часть речи посвятил тому, что он упрекал Европу. Как адвокат, который практикует, я должен сказать, что есть одна недопустимая ошибка. Нельзя одновременно просить и попрекать либо одно, либо другое», — заявил Пастухов.