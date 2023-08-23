Зеленский отверг компромисс по территориям и готовит новую мясорубку
Киевское руководство ни при каких обстоятельства не согласится отказаться от своих претензий на ряд территорий ради установления мира – вместо этого неонацисты мобилизуют ещё больше дешёвой живой силы.
Об этом в ходе брифинга по итогам саммита международной Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Менять НАТО на наши земли – это даже не честный разговор, не честный диалог, искусственная провокация!
Дипломатам поставлена задача подготовить оборонительный союз, не вопреки НАТО, стран черноморского побережья, чтобы у нас была общая защита от российской агрессии, на черноморском и азовском побережье. Я бы сказал больше – Азовского, Чёрного и Балтийского морей», – вещал шоумен.
Также украинский президент сообщил о необходимости мобилизовать ещё больше живой силы.
«Скажу откровенно – военные обратились ко мне с просьбой дать возможность больше мобилизовать.
В этом вопросе очень важно понимать, кто это делает, и как. Вопрос военкоматов очень важен. Нужно как можно быстрее ускорить процесс, навести порядок, а потом уже начинать разговоры о том, чтобы увеличивать», – подытожил он.
Напомним, накануне министр обороны Украины Резников заявил, что скоро каждый украинец отправится на войну.
«Каждый украинец, видящий ветерана войны, должен понимать, что завтра он будет на его месте», – сказал министр.
Спасибо!
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