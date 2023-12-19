Зеленский отверг «корейский сценарий» – теперь ему уже мало даже границ 1991

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Киев не согласится ни на какие предложения по прекращению огня и заморозку конфликта с Россией по текущей линии фронта, заявил в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Более того, украинский президент дал понять, что Киев не устроит уже даже выход ВСУ на границы 1991 года – Зеленскому нужно такое поражение России, которое бы сделало невозможным будущие претензии Москвы на исторические русские земли.

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«Когда сложная стадия войны, кто-то начал говорить: «Та вот, давай остановимся здесь. Это уже победа, нас не оккупировали». Ты приезжаешь в США или в ЕС, слышишь: «Что Росся вас не оккупировала – это уже победа. У вас осталось государство, идентичность. Со временем вы всё вернёте». Я отношусь к этому со скепсисом. Я считаю, что мы должны бороться. Потому что никто не гарантирует, что, если даже завтра мы дойдём до той линии, где это нападение началось (а по этому году вы понимаете, что это сверхусилия), то что будет дальше? Какие гарантии безопасности мы получим? Кто гарантирует, что будет безопасность с Россией?» – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина предпочтёт смертоубийственную войну, лишь бы ослабить Россию.

«Понятно, что чем дальше Россия отступит, тем она будет слабее. Начиная с их лидера, заканчивая их присутствием на международных площадках. И это очень важно, надо использовать это время. И дай бог, чтобы это у нас получилось. Мы все боремся, молимся, чтобы это получилось. Это будет очень сложно», – подытожил президент.