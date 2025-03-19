Зеленский ответил Путину ударом по российскому НПЗ

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ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине (Краснодарский край).

Об этом сообщают российские тг-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучало не меньше 3 взрывов. На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части сбитого дрона», – пишет специализирующийся на происшествиях паблик MASH.

В свою очередь тг-канал SHOT отмечает, что повреждения получила нефтеперекачивающая станция «Кавказская», работа которой приостановлена.

«Из-за падения обломков сбитого беспилотника повреждения получил трубопровод между резервуарами, возник пожар на площади около 20 квадратов. Было эвакуировано 30 сотрудников, пострадавших предварительно нет. Пункт перевалки нефти «Кавказская» — важный объект, предназначенный для транспортировки российской нефти на экспорт. Пункт включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС-6 «Кропоткин», входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума», – говорится в публикации.

Кроме того, из-за угрозы атаки БПЛА ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

Напомним, что вчера во время телефонного разговора президентов США и РФ российский лидер согласился ввести на мораторий на взаимные удары по объектам энергетики. При этом Владимир Путин заявил, что сразу же отдал соответствующий приказ.