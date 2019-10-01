Зеленский ответит за разорение украинских домохозяйств – эксперт

01.10.2019, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины заявляет об экономическом росте, однако реального роста нет.

При этом падение экономики продолжается и затрагивает всех жителей Украины.

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Об этом на своем ютуб-канале заявил руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рост номинального валового продукта происходит исключительно на бумаге. Его не может быть, этого роста, потому что экономика падает, продукт не производится.

Но на бумаге у нас каждый год прибавляется по 10 млрд долларов номинального ВВП. И за 2018 год при Порошенко и Гройсмане якобы этот продукт достиг 130 миллиардов долларов.

Понятно для чего это сделано – для того чтобы кредиторам начать раздавать вот эти вот миллиардные бонусы. Вы поверите в то, что Порошенко, Гройсман, Яценюк, а сегодня и Гончарук и все остальные – не в теме и не в доле?

Я никогда не поверю. Потому что любой нормальный экономист понимает, что нельзя идти на поводу у МВФ, разоряя украинские домохозяйства, нельзя делать так, чтобы расходы у людей превышали доходы, чтобы расходы ориентировались на Европу, а доходы ориентировались на Сомали.

Но если это делают, это делают злонамеренно, с конкретным умыслом – ввергнуть Украину и каждое украинское… каждое украинское семейство в долговую яму и потом наложить свою лапу на украинские активы, что сегодня и происходит.

Нам начинают рассказывать, как важно распродать землю. Все гадости, умышленные действия, умышленные ошибки, которые будут совершаться, по итогу лягут на плечи Зеленского, на рейтинг Зеленского.

Потому что мы с вами выбирали не Гончаруков, не Данилюков, не их – мы выбирали Зеленского», – заключил эксперт.