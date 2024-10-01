Зеленский – отыгранная карта для американского шоу. Война США с Россией впереди – Сапоньков

Зеленского использовали в США как элемент шоу в избирательной президентской кампании. Со сменой главы Белого дома в военной кампании ничего не изменится, потому что она входит в общий стратегический план мирового господства.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу визита Зеленского, я больше согласен с мнением, что это шоу накануне выборов. Его туда повезли больше для шоу, чем для каких-то реальных договорённостей. Потому что сейчас договариваться в Вашингтоне по большому счету… не с кем – о чём можно договариваться с кандидатом, а не президентом? Поэтому логичнее было бы поехать после выборов, но ещё до инаугурации. А так, скорее всего, его повозили, как цирк-шапито: смотрите, это наша домашняя зверюшка, которая всем нравится, пушистая и весёлая, юморит», – отметил он.

По мнению обозревателя, персона победителя на президентских выборах в США не имеет значения, поскольку, кто бы ни пришел в Белый дом, он будет отрабатывать стратегии и планы, прописанные много лет назад.

«Геополитические процессы прописаны на десятилетия. И ныне происходящее на Украине стартовало в начале 80-х, а, скорее всего, ещё раньше. Только с распадом Союза они вышли в открытое поле, а до этого все велось скрытно. С тех пор сколько президентов в Америке поменялось? Были и демократы, и республиканцы. Но, тем не менее, доктрина реализовывалась и привела к такому кровавому финалу. Быть может, ещё не финалу даже. Поэтому смена одного президента на другого, не важно, республиканец или демократ, для нас ничего не решит. Те процессы, которые мы наблюдаем, и строительство новых заводов, которые окупятся через 10 лет, сами об этом говорят – воевать они собрались долго и вряд ли будут сворачиваться этой осенью после всего лишь замены президента, который для них является, по большому счету, наёмным директором в корпорации», – заключил Сапоньков.