Зеленский озвучил список угроз в адрес России

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проработает вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией в связи с признанием ею ЛДНР и введением вооруженных сил на территорию ЛДНР.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, которую проводил совместно с президентом Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мне пришел запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипотношений между Украиной и Россией. Я буду прорабатывать этот вопрос сразу после нашей пресс-конференции. Мы считаем, что это был эскалационный шаг со стороны России — это агрессия, которая дает вероятный фундамент эскалации со стороны боевиков. Мы призываем Россию решать вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров», – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что санкции против России должны включать полный запрет «Северного потока-2». По словам Зеленского, страны Запада должны оказать Украине поддержку в виде введения антироссийских санкций за признание ЛДНР, причем объявить их уже сегодня.

«Вчера вечером я разговаривал с господином Байденом, с господином Макроном, с господином Шольцем, с господином Джонсоном, с господином Дудой. Все они сегодня, я считаю, должны показать очень быстрый ответ, очень быструю поддержку, помощь. На сегодня это мощная санкционная помощь, кроме вооружения Украины для защиты ее границ. И эти страны в том или ином объеме это демонстрируют. Не все, но демонстрируют», – сказал Зеленский.

«Относительно военного положения – очень просто. Мы верим, что войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – то будет военное положение», – добавил глава украинского государства.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис выразил надежду, что признание ЛДНР не положит конец возможности дипломатических отношений с РФ.

«Это не полный конец дипломатии. Мы продолжим вести переговоры общаться с российской стороной. Основной вопрос тут – если Путину безразличны украинцы, он должен подумать о россиянах и их судьбе», – сказал Карис.

Он также заявил, что не боится «агрессии России» против Эстонии.

«Я не боюсь ничего. Это не вопрос балтийских государств. Если эскалация будет продолжаться, то это война против НАТО, а не против Эстонии или другой страны», – сказал гость из Прибалтики.