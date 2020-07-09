«Зеленский, падла, русской армии так не боится, как украинской» – Зверобой

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский так боится собственной армии, что разоружает части, когда едет на передовую к военным.

Об этом в эфире интернет-канала «skrypin.ua» заявила одиозная неонацистка, инструктор боевиков «АТО» Маруся Зверобой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Зеленский – верховный главнокомандующий? Говно он, а не верховный главнокомандующий, он боится армии. Верховный главнокомандующий не может бояться собственной армии – он, падла, так русской армии не боится, как украинской.

Зеленский, когда ездит по частям, мне пишут ребята, которых разоружают, когда он приезжает в части, он боится их. Солдаты в карауле не имеют право стоять без оружия – верховный наш едет и автоматы у всех забирают», – заявила Зверобой.

Также нацистка рассказала о том, что когда Зеленский приехал в Золотое к занявшим населённый пункт азовцам и ветеранам «АТО», его хотели там «разорвать».

«У ветерана была такая ухмылка, когда Зеленский на него быковал, у меня чувство такое было, что ветеран думал: «я тебя сейчас у#бу – раз, и ты перевернёшься», у него это на лице было написано», – вспоминала Зверобой.

«Вселенская глупость Зеленского вместе с Сивохо – они выдают абсурд: «мы подождём, нам надо понравиться людям, мы подождём, когда они нас полюбят».

Вы, дебилы, на территории неподконтрольной Киеву телевидение говорит о том, что вас надо ненавидеть, там уже новое поколение выросло, которое вас ненавидит, и так будет и дальше», – добавила нацистка.