Зеленский перед Нидерландами пообещал биться любой ценой за украинские территории

Новости Украины

Единственный выход для Киева в сложившемся конфликте с Россией возможен только дипломатическим путём, однако это совсем не значит того, что страны Запада перестанут пичкать оружием Украину.

Об этом на совместном брифинге в Киеве говорили премьер-министр Нидерладнов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, Владимир Зеленский заявил, что Украина любой ценой не отдаст больше своих территорий.

«Из-за скопления войск РФ сегодня большинство времени мы посвятили безопасности на наших границах, а также безопасности, которая влияет на нашу экономику. Мы детально обговорили те или иные санкции со стороны ЕС, со стороны Нидерландов в случае эскалации. … Благодарен за то, что Нидерланды и лично пан Рютте поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность, а также мы готовы к взаимодействию с целью деоккупации Крыма. После того, как мы потеряли, у нас оккупировали часть наших территорий, мы наращиваем уровень нашей боеспособности и возможностей нашей армии. Я не готов сегодня говорить публично, что и из какой страны, о чём мы детально договариваемся и что мы получаем, для нас очень важно, что всё это оружие – это защита. Мы думаем только о мире и деоккупации территории исключительно дипломатическим путём. Больше сегодня мы не отдадим ни одного участка нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы ценой это ни было», – сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пригрозил Москве совместным с США «мощным» пакетом санкций.

«Очень жаль, что встреча происходит в ситуации напряжения с Россией и огромного скопления войск и техники на границе с Украиной. Эта тревожная ситуация стала основной темой нашего разговора. Президент Зеленский и я солидарны, что должны быть брошены все усилия для того, чтобы разрядить эскалацию и напряжение. Считаю, что единственное решение – это дипломатия и диалог между Россией и США, Россией и НАТО и, конечно же, между странами Нормандского формата – Украина, Германия, Франция. Надеюсь, что этот диалог приведёт к решениям. Если нет, то тогда Нидерланды чётко говорят, что дальнейшая агрессия относительно Украины будет иметь очень серьёзные последствия в Европе. Мы работаем вместе с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций», – заявил Рютте.

Украинский президент также затронул тему авиакатастрофы в Донбассе.

«Мы ещё продолжим нашу встречу, и отдельной темой будет расследование МН17 – это очень важно. Мы обговорим все детали. На днях ЕСПЧ начал слушание соответственного дела, и наши государства продолжат сотрудничество в этом. В частности, в рамках общей группы по расследованию этой трагедии», – сказал Зеленский.

Голландский гость избежал резких выпадов в адрес России.

«Катастрофа 17 июля 2014 года, 299 человек погибло, мы хотим восстановить правосудие, установить правду и привлечь к ответственности тех, кто отвечает за эту трагедию. Это непростой процесс, но мы не будем сдаваться, это непростой вариант для нас обоих (с Зеленским – ред.) ЕСПЧ в Страсбурге начал слушания – это межгосударственный иск Нидерландов против России относительно сбитого самолёта. Мы по этому вопросу тесно сотрудничаем с Украиной и администрацией президента, благодарю вас за то, что вы делаете и помогаете нам в этом сотрудничестве. Это очень важно как для Украины, так и для других стран – Малайзия, Бельгия и Австралия», – сказал Рютте.