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23.09.2021 00:18 (Мск), Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленский перед пустым залом ООН: В Крыму вместо флоры и фауны – моряки и солдаты

Новости УкраиныВыступление Владимира Зеленского в ООН, как и в случае с его молдавской коллегой Майей...

Выступление Владимира Зеленского в ООН, как и в случае с его молдавской коллегой Майей Санду, не вызвало фурора – зал оказался практически пустым.

Свою речь Зеленский начал с утреннего инцидента в Киеве – он объявил «ценой реформ» расстрел машины с президентским помощником Сергеем Шефиром.

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«В 3 утра я получал десятки звонков. Помощник президента была атакован. 12 выстрелов, один попал в водителя. Вот цена изменений в стране, вот цена реформ», – сказал Зеленский.

Далее он перешел к теме Донбасса. «15 тысяч погибших – это цена свободы и независимости», – объявил Зеленский.

Несколько раз он обтекаемо призывал «реанимировать ООН», упоминая, что Украина лишилась территорий из-за действий «постоянного члена Совета безопасности». Однако открыто озвучить предложение лишении России этого статуса украинский президент так и не решился.

Зато Зеленский призвал все государства-члены ООН «присоединиться к декларации Крымской платформы, чтобы осудить оккупацию и показать, что вы против изменения границ в мире силой».

«Уникальная система превратилась в военную базу, вместо флоры и фауны у нас моряки и солдаты», – сказал Зеленский о Крыме.

Он также призвал заступиться за татар, арестованных по обвинению в подрыве газопровода в Крыму, а также помочь освободить 450 человек, которых Украина считает незаконно задержанными в РФ и в ЛДНР.

«Я благодарю всех, кто говорил об Украине в своих речах», – сказал Зеленский, очевидно, подразумевая в том числе турецкого президента Реджепа Эрдогана, накануне с трибуны ООН заявившего об отказе признавать воссоединение Крыма с Россией.

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