Зеленский переезжает в бывший музей Ленина, оставляя офис Порошенко под новый музей

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский ознакомился с концепцией переезда из здания Администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое — «Украинский дом», где ранее находился музей Ленина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее видео в четверг размещено в Telegram-канале команды главы украинского государства.



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«Мне очень нравится», — так прокомментировал Зеленский представленную ему архитекторами и дизайнерами концепцию переезда.

Специалисты пояснили Зеленскому реалистичность переезда и то, как может выглядеть его новое место работы. Так, отметили они, площадь «Украинского дома» составляет 8 тыс. кв. м, он способен вместить 650 сотрудников потенциального офиса президента. «Это очень хороший и комфортный показатель», — заверили Зеленского дизайнеры.

Президенту предложили два варианта размещения его кабинета в «Украинском доме» — с окнами, выходящими на Днепр, и с окнами, выходящими на Европейскую площадь, на которой и расположено здание, пояснив, что при этом «люди будут видеть свет в кабинете главы государства и понимать, что президент работает». Зеленский предпочел второй вариант, назвав его «очень символичным».

Стены кабинета, согласно представленному плану, стеклянные. Здание планируется оснастить современными коммуникациями, а рядом сделать фонтан.

Замдиректора по вопросам развития Национального художественного музея Украины Ольга Балашова на встрече с Зеленским отметила символичность возможного переезда главы государства в «Украинский дом». «Когда в Киеве в 1919 году появился первый музей Ленина, то он занял помещение Центральной Рады. А вы теперь хотите переехать в бывший музей Ленина, то есть это как возвращение исторической справедливости определенным образом», — полагает она.

В нынешнем здании администрации президента на улице Банковой Зеленский предложил организовать «хороший исторический музей» с картинной галереей.

«Украинский дом» расположен в Киеве в южной части парка Владимирская горка, в самом начале улицы Крещатик, на Европейской площади, в помещении бывшего Центрального музея В. И. Ленина.

Ранее о планах со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей, Зеленский сво время неформальной встречи с журналистами в АП.

На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил: «Я этого хочу. Главная для меня сейчас проблема — это сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом».

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы «с нуля» построить новое здание, президент отрезал: «Я знаю. Гелетей у нас уже не работает».

«Я не знаю, насколько с нуля — это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания», — отметил Зеленский.

«Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему — нормальную схему, а не теневую какую — чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», — добавил он.

«А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой», — сказал глава государства.

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: «Да, большой художественный музей».

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«Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?», — сказал он.

Когда спросили, сколько сотрудников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: «Ох, вы забегаете наперед… Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации — вы увидите, будет меньше людей».