Зеленский перехитрил сам себя: На Донбассе возникает новая реальность

21.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Затягивая с выполнениями условий, необходимых для встречи нормандской четвёрки, Киев забывает, что с каждым днём в Донбассе увеличивается число граждан РФ, что создаёт уже совсем другую политическую реальность.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Донбассе возникает новая реальность: на линии фронта будут стоять люди, которые имеют русские паспорта. Дальше, государственная администрация – люди, граждане ДНР и ЛНР, многие из которых имеют русские паспорта. Это возникновение новой реальности. На Западе крайне возмущены новыми русскими паспортами, но возникает другой вопрос: поляками, венграми, румынами они не возмущены.

Смотрите, что получается: переговоры в Нормандском формате, как говорится, «SOS всё глуше-глуше», оснований этому нет. То есть, вопрос отвода сил через время уже не будет иметь решающего значения. Единственное, вопрос с пленными может ещё как-то подтолкнуть, хотя…», – сказал Копатько.

«Как можно обмениваться пленными, если они всё время новых берут?» – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я об этом и говорю. Поэтому в ближайшее время, чем дальше, тем больше эта тема будет глохнуть», – согласился донецкий эксперт.