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15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский перелайкал Порошенко

Ролики с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским гораздо популярней видео с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, отмечая, что Зеленский редко дает интервью журналистам, но зато занимается активным постингом в Instagram.

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“Просмотры видео Зеленского в этой сети зашкаливают — каждое смотрят, как правило, более 3 млн человек. Видео, в котором Зеленский на НСК Олимпийский вызывает Порошенко на дебаты, посмотрели почти 14 млн человек, а это примерно 50% украинского электората. Из них отметку лайк ролику поставили почти 950 тыс. человек. Для сравнения: средний лайк Порошенко в Instagram колеб­лется на уровне 14 тыс”, – указывает издание.

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