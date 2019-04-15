Зеленский перелайкал Порошенко
Ролики с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским гораздо популярней видео с действующим президентом Петром Порошенко.
Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, отмечая, что Зеленский редко дает интервью журналистам, но зато занимается активным постингом в Instagram.
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“Просмотры видео Зеленского в этой сети зашкаливают — каждое смотрят, как правило, более 3 млн человек. Видео, в котором Зеленский на НСК Олимпийский вызывает Порошенко на дебаты, посмотрели почти 14 млн человек, а это примерно 50% украинского электората. Из них отметку лайк ролику поставили почти 950 тыс. человек. Для сравнения: средний лайк Порошенко в Instagram колеблется на уровне 14 тыс”, – указывает издание.
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