Зеленский перелогинился и забыл о Юго-Востоке

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского забыли, что он избрался, в основном за счет голосов избирателей юго-востока и транслируют риторику, направленную на жителей западной части страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленский, используя риторику экс-президента Петра Порошенко, изменяет тем программным лозунгам, которые он озвучивал во время предвыборной кампании.

«Они забыли, в администрации президента, что за них голосует юго-восток. И эти люди ездят на заработки не в Польшу, а в Россию. Они как, тоже уже коллаборанты? Они забыли, что там есть другая ситуация и что там есть надежда, что господин Зеленский все-таки другой политик? У нас сейчас складывается мнение, что господин Зеленский не просто прочитал текст Петра Алексеевича на саммите НАТО – просто Петр Алексеевич не перелогинился, как шутят сейчас в социальных сетях. Он высказывает те позиции, которые от него не ждали. Этого не было на избирательной кампании, этого не говорилось. Говорилось о референдумах и прочем», – заявил Раимов.