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23.04.2019
 
Политика, Россия, Украина
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Зеленский перенесет «гибридную войну» на территорию России

Отказавшись сразу же выступать с заявлением о признании победы Владимира Зеленского, Кремль избрал правильную тактику.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешние власти России, похоже, просыпаются. Антиукраинские санкции нефтяные – раз, то, что мы отказались его поздравлять – два. И смотрите, что делает Зеленский. Он будет проводить проект бандеризации Украины умнее и, например, если у него будет что-нибудь по русскому языку, – «не надо никаких квот на русский язык в теле-, радиопрограммах». Нет. Надо об этом не говорить, но задавить всех, кто делает русские фильмы и радиопередачи налогами. «Бандера – нормальный товарищ», но надо поменьше об этом говорить», – пересказал Платошкин логику «нового курса» Украины при Зеленском.

«Смотрите, сейчас что сделал Зеленский? Он обратился ко всем гражданам Советского Союза: «Берите с нас пример». Теперь, если что, они будут нести свой проект к нам и не военными путями. Они будут, как сказал Зеленский, вести гибридную войну против России, они будут строить «Антироссию» более умными средствами», – добавил политолог.

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