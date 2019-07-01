Зеленский перенял у Порошенко даже раболепие перед Волкером

01.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Новоизбранный президент Украины, по сути, полностью перенял всю политическую концепцию предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пять недель от обстрелов ВСУ 16 человек получили ранения, из них 10 военнослужащих, 6 мирных жителей, одна 13-летняя девочка, погибли 6 военнослужащих. Это уже совершил Зеленский, но он совершил то, что объявил и реализовывал все пять лет Порошенко. То есть Зеленский принял всю концепцию антиконституционного применения вооруженных сил против собственного народа…

Второе, по морякам. Об этом Путин даже в Осаке сказал, чтобы было понятно. Ну, была отдача преступного приказа Порошенко на проход через Керченский пролив, Порошенко хотел, чтобы их там утопили, ему нужно было ввести военное положение, чтобы перенести выборы. Но Зеленский всё это принял. Он принял и продолжает линию этих преступных приказов, ничем не отличаясь от Порошенко, а мог бы сказать: «Мы расследуем, как там наши моряки оказались, кто это сделал», ничего этого он не сказал», – политолог.

«Четвёртое – обмены. Медведчук продемонстрировал только одно: если вести переговоры с республиками Донбасса, будет результат. Вот переговоры – вот результат, прямая связь, четверо поехали домой. Порошенко все пять лет орал, что мы их уничтожим, их дети будут сидеть в подвалах и никаких переговоров, и Зеленский сказал, что никаких переговоров с республиками Донбасса», – заявил Куликов.

Более того, по его словам, помимо продолжения линии Порошенко по вышеуказанным пунктам, Зеленским было откровенно продемонстрировано сохранение ещё одного важнейшего фактора – внешнего управления по отношению к Украине.

«Кстати, не Волкер нагадил украинским гражданам на голову, это сделал Зеленский. Потому что когда кто-то на общественных началах из Америки рассказывает то, что он рассказал, в принципе, президент должен был выйти и сказать: «Господин Волкер, можно мы сами здесь разберёмся с министрами, с народом?» – добавил эксперт.

«Он мог бы вызвать посла США и вежливо сказать о нежелательности роли и такого заявления, чтобы последовал либо комментарий Госдепа как нанимателя для дезавуирования позиций, либо смена Волкера»

«Поэтому, если вы думаете, что Волкер где-то плюнул в сторону России – нет, Волкер плюнул вам в лицо. В первую очередь плюнул Зеленскому, во вторую – украинскому народу. Зеленский даже не вытерся» – подытожил Куликов.

Ранее спецпред США Курт Волкер открыто выступил на стороне министра иностранных дел Павла Климкина в конфликте с Владимиром Зеленским вокруг сорванной главой МИД попытки решить вопрос с возвращением пленных украинских моряков.