«Зеленский переплавляет еврейские золотые зубы в украинские тризубы»

30.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Пропрезидентская партия «Слуга народа» в годовщину Бабьего Яра в украинском парламенте внесла законопроект, учреждающий праздник провозглашения бандеровской Украины.

Об этом у себя в «Facebook» написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 сентября очередная годовщина трагедии, произошедшей̆ в киевском Бабьем Яру в 1941-м, когда немецкие фашисты и их укро-националистические прихвостни и союзники убили десятки тысяч мирных жителей. В основном евреев.

Зеленский возложил цветы к памятнику и что-то там пробурчал на эту тему. Но особых поминальных служб нет. Зато в Верховной̆раде группа депутатов, в том числе и из «Слуги Народа», внесли законопроект о торжественном праздновании в следующем году 80-летия «Акта провозглашения Украинского Государства».

«Акт», который̆ собираются праздновать на государственном уровне, был оглашен 30го июня 1941.

Третий̆ пункт «Акта» четко дает понять приоритеты бандеровской «державы»:

Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый̆ порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской̆ оккупации», – написал Журавко.

Он напомнил, что в тот же день, когда был оглашен данный «Акт», во Львове начался еврейский погром. А потом, почти день в день спустя 3 месяца, в Киеве происходит резня в Бабьем Яру, в котором немецким оккупантам активно помогают бандеровские коллаборанты.

«Знаете, есть поговорка «либо крест сними, либо трусы одень». Я как-то раз её перефразировал «либо Маген Давид сними, либо трусы одень», когда Зеленский с нациками заигрывал. Но тут больше подходит «либо Маген Давид с более 30000 убитых тел сорви, укради их пожитки и переплавь их золотые зубы в свои тризубы, либо трусы одень».

Бормотать про трагедию Бабего-Яра, а потом признавать, что дивизия СС «Галичина» – это норма и славить Бандеру, – это за гранью шизофрении на государственном уровне: «мы помним евреев, погибших от рук палачей… Героям, которые их резали, Слава!» – обыграл ситуацию экс-депутат.