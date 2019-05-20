Зеленский переплюнул Кличко, объявив каждого украинца погибшим в Донбассе

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский стал действующим президентом Украины, принеся присягу на верность украинскому народу в здании Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступая с трибуны Верховной Рады, Зеленский в очередной раз заявил, что Украина будет «идти в Европу» и назвал украинцами жителей Симферополя и Луганска.

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«Европейская страна начинается с каждого. Да, мы избрали путь в Европу. Но Европа – не где-то там, Европа, она вот тут [показывает пальцем на голову]. И когда Европа будет вот тут, она будет вот тут [показывает в зал Верховной рады]. Она будет в Украине. И это наша общая мечта.

Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас – переселенец. Те, кто потерял собственный дом, и те, кто открыл двери собственного дома, разделив эту боль. И каждый из нас – гастарбайтер. Те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине. те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственную честь. Но мы все это преодолеем, ведь каждый из нас – украинец. Мы все украинцы, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя… », – заявил Зеленский.