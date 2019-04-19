Зеленский перепутал направления света в поисках свободы слова
Если кандидат в президенты Владимир Зеленский действительно верит в то, что говорит о России как рассаднике цензуры, а о Европе как о крае невиданной свободы слова, то его ждёт глубокое разочарование.
Об этом в эфире телеканал «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Зеленский сказал, что надо обязательно выбирать между свободой слова и несвободой слова. Несвобода слова в России, свобода слова на Украине и в Европе. Процитирую «Репортёров без границ», которые сегодня опубликовали такую цитату: «В условиях постоянного давления и страха приходится работать представителям медийных профессий, и, к сожалению, эта ситуация всё больше нарастает в Европе». Про Россию там не было ни слова.
Поэтому, если Украина и Зеленский стремятся в эту свободу слова, то им придётся испытать глубокое разочарование», – заверил Сосновский.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.