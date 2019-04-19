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19.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский перепутал направления света в поисках свободы слова

Если кандидат в президенты Владимир Зеленский действительно верит в то, что говорит о России как рассаднике цензуры, а о Европе как о крае невиданной свободы слова, то его ждёт глубокое разочарование.

Об этом в эфире телеканал «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал, что надо обязательно выбирать между свободой слова и несвободой слова. Несвобода слова в России, свобода слова на Украине и в Европе. Процитирую «Репортёров без границ», которые сегодня опубликовали такую цитату: «В условиях постоянного давления и страха приходится работать представителям медийных профессий, и, к сожалению, эта ситуация всё больше нарастает в Европе». Про Россию там не было ни слова.

Поэтому, если Украина и Зеленский стремятся в эту свободу слова, то им придётся испытать глубокое разочарование», – заверил Сосновский.

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