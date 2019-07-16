Зеленский перепутал Украину со «своим колхозом»

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский вооружился примером своего коллеги, президента Белоруссии Александра Лукашенко и управляет страной «как своим колхозом».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гайдай напомнил, как Зеленский публично выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, а также заставил уволиться и.о. главы украинской таможни Александра Власова.

«Мне кажется, примером для него является господин Лукашенко, который Белоруссией правит как своим личным колхозом, где ты знаешь всех лично, ты являешься руководителем, можешь приехать и сказать: «Почему крышу на ферме не перекрыли, корову не помыли, а ну-ка, давайте, арестуйте его».

Это очень низкий уровень понимания того, как правят страной. Ты не должен говорить «Напиши мне заявление» или «Буду звонить Баканову, пусть с этим чертом разберется»… Людям это нравится, им кажется, что именно так и нужно руководить, что у нас есть директор нашего общежития, завхоз, который приезжает и решает все вопросы лично. Это может нравиться, хорошая картинка, этому аплодируют, но нужно понимать, что так руководить государством нельзя», – заявил Гайдай.