Зеленский перестал ездить на фронт, генералы боятся сообщать плохие новости

«Просроченный» президент Украины Зеленский живёт в своём мире одному ему видимых «перемог» в Курской области и ничего не хочет слышать про катастрофу на фронтах Донбасса.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент уже перестал даже ездить на фронт. Раньше он ездил, заезжал в штаб бригады, раз в месяц делал фотографии «Я на фронте», где он вручает орден, и едет назад. Уже даже такое не делает. Ему это не интересно – верховный главнокомандующий во время войны. Поёт там себе «план перемоги» – фантазёрский какой-то прожект, который вообще не привязан к жизни. Основная катастрофа на фронте – не на поле боя, это катастрофа в Киеве, в высшем руководстве, которое реально вообще не отдаёт отчёта, что оно делает. Это шокирует. … У Зеленского своё виденье ситуации. Он считает, что, например, боевые действия на Курщине – это прикольно, потому что можно говорить: «знаете, у нас есть силы воевать в самой России». Ему докладывают: у нас нет сил на другие направления. Он говорит: «Это не важно, и не докладывайте мне плохие новости». Если есть плохие новости, он начинает задавать вопросы и выдвигать претензии тем генералам, которые их приносят. Поэтому Сырский давно отучился сообщать президенту неприятную для него информацию, которая идёт в разрез с его виденьем событий», – возмущался Бутусов.

«Нравятся президенту новости, что мы на Курщине воюем – Сырский и даёт ему те новости, какие он хочет слышать. На Ставке верховного главнокомандования сколько времени отводится обстановке на Покровске и Мирнограде? Я вам могу точно сказать от своих источников, что доклады по этим вопросам никогда не занимают более пяти минут. Это неинтересно президенту, нет новостей. А про Курщину ему задают вопросы западные журналисты», – рассказал пропагандист.