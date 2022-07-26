Зеленский перетасовал верхушку украинских силовиков

26.07.2022  09:38 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Политика, СБУ, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ– уволил Григория Галагана и назначил на его место Виктора Хоренко.Теперь он будет командовать операцией на фронтах.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», – говорится в указе №530/2022.

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Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ– уволил Григория Галагана и назначил на...

А указом №531/2022 Зеленский назначил нового командующего ССО.


«Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», – говорится в документе.

При этом, как сообщил Зеленский в видеообращении, нынешний руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавит вновь созданный комитет по разведке при президенте Украины.

«Принял сегодня важные кадровые решения, в частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление с целью обновления Службы безопасности Украины и назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ», – рассказал Зеленский.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Руслана Демченко отстранили от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Также Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Напомним, ранее секретарь украинского Совбеза Данилов анонсировал продолжение кадровых чисток и перемещений в силовой вертикали Украины.

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