Зеленский перетасовал верхушку украинских силовиков

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Новости Украины

Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ– уволил Григория Галагана и назначил на его место Виктора Хоренко.Теперь он будет командовать операцией на фронтах.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», – говорится в указе №530/2022.

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А указом №531/2022 Зеленский назначил нового командующего ССО.

«Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», – говорится в документе.

При этом, как сообщил Зеленский в видеообращении, нынешний руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавит вновь созданный комитет по разведке при президенте Украины.

«Принял сегодня важные кадровые решения, в частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление с целью обновления Службы безопасности Украины и назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ», – рассказал Зеленский.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Руслана Демченко отстранили от должности главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Также Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Напомним, ранее секретарь украинского Совбеза Данилов анонсировал продолжение кадровых чисток и перемещений в силовой вертикали Украины.