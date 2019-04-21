Зеленский перетасует агентов ЦРУ во власти Украины

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В команде Владимира Зеленского на ключевых позициях может остаться «старая гвардия», тогда от перемены лиц президентов политика Киева не изменится.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера или позавчера Зеленский представлял свою команду, и после этого сразу же сообщили, что это «внешний круг», и там ещё есть внутренняя команда. И сразу же возникло три или четыре списка этих самых внутренних команд, и один мне сбросили.

Я читаю: генпрокурор Юрий Луценко. Теоретически это вполне возможно, потому что генпрокурора просто снять, но сложно назначить без парламентского большинства. Да, Юрий Витальевич сейчас будет выполнять любые пожелания новой власти, поэтому вполне возможно, что на какое-то время он задержится», – отметил он.

«Глава СБУ Валерий Хорошковский. Тот же Наливайченко, только в профиль. Может быть, им другой отдел ЦРУ занимается, не знаю, но в принципе – то же самое. Я видел и другой вариант, где глава СБУ Смешко. Он тоже когда-то был главой СБУ…

Министр МВД – Арсен Аваков. Охотно верю, потому что там сейчас быть министром МВД – один из лучших вариантов, по крайней мере, для Авакова.

Премьер Палица, который после «Одесской Хатыни» стал одесским губернатором, то есть представлял интересы Коломойского в этом городе. Как вариант, кстати, премьер-министр Арсен Аваков.

Секретарь СНБО – Гриценко. Это тот, который украинский Пиночет. Опять-таки, может быть там будет и другой секретарь СНБО, но эти списки показывают, во-первых, ожидания украинской политической элиты, и, во-вторых, это показывается, с кем ведутся переговоры, по большому счёту.

То есть это та же самая команда, которая работала ещё с Леонидом Даниловичем, а потом в разных форматах переходила из партии в партию, от президента к президенту, и сейчас собирается перейти к следующему.

И я бы, конечно, сказал бы: «Да нет, ну что вы, это молодой, красивый артист, и понимая, что ему-то зачем пачкаться, соберёт другую команду». Но у меня тогда вопрос – а где он её возьмёт?» – резюмировал эксперт.