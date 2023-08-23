Зеленский плачется: Самолёты пообещали, а пилоты кончились
Страны западного блока устно выразили готовность передать Украине пятьдесят один самолёт F-16, однако сначала Киев должен найти для них пилотов.
Об этом в ходе брифинга по итогам саммита международной Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть чёткая договорённость с Данией, у нас будет 19 истребителей F-16, они будут идти разными этапами.
К сожалению, это всё не быстро, потому что это зависит не только от Дании, но и от нас. Мы должны отправить пилотов, специалистов, инженеров. Параллельно мы будем строить инфраструктуру, наша – не современная и не для F-16. Мы построим это как можно быстрее.
Ситуация с Нидерландами – мы договорились, что можем рассчитывать на 42 самолёта. Из них на 18 мы будем проходить обучение, остальные мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы», – сказал Зеленский.
Однако украинский президент пожаловался, что пилоты, которых можно было бы отправить на переобучение, на Украине закончились.
«Очень важно, чтобы мы отправили пилотов. У нас это непростая задача, потому что у нас воюющая страна. Если кого-то отправляем, то кто-то сейчас не воюет в небе. В этом надо найти баланс», – подытожил он.
Спасибо!
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