Зеленский плачется: Самолёты пообещали, а пилоты кончились

Вадим Москаленко .  
23.08.2023 21:33
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока устно выразили готовность передать Украине пятьдесят один самолёт F-16, однако сначала Киев должен найти для них пилотов.

Об этом в ходе брифинга по итогам саммита международной Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока устно выразили готовность передать Украине пятьдесят один самолёт F-16, однако сначала...

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«Есть чёткая договорённость с Данией, у нас будет 19 истребителей F-16, они будут идти разными этапами.

К сожалению, это всё не быстро, потому что это зависит не только от Дании, но и от нас. Мы должны отправить пилотов, специалистов, инженеров. Параллельно мы будем строить инфраструктуру, наша – не современная и не для F-16. Мы построим это как можно быстрее.

Ситуация с Нидерландами – мы договорились, что можем рассчитывать на 42 самолёта. Из них на 18 мы будем проходить обучение, остальные мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы», – сказал Зеленский.

Однако украинский президент пожаловался, что пилоты, которых можно было бы отправить на переобучение, на Украине закончились.

«Очень важно, чтобы мы отправили пилотов. У нас это непростая задача, потому что у нас воюющая страна. Если кого-то отправляем, то кто-то сейчас не воюет в небе. В этом надо найти баланс», – подытожил он.

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