Зеленский плачется: Самолёты пообещали, а пилоты кончились

Страны западного блока устно выразили готовность передать Украине пятьдесят один самолёт F-16, однако сначала Киев должен найти для них пилотов.

Об этом в ходе брифинга по итогам саммита международной Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть чёткая договорённость с Данией, у нас будет 19 истребителей F-16, они будут идти разными этапами.

К сожалению, это всё не быстро, потому что это зависит не только от Дании, но и от нас. Мы должны отправить пилотов, специалистов, инженеров. Параллельно мы будем строить инфраструктуру, наша – не современная и не для F-16. Мы построим это как можно быстрее.

Ситуация с Нидерландами – мы договорились, что можем рассчитывать на 42 самолёта. Из них на 18 мы будем проходить обучение, остальные мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы», – сказал Зеленский.