«Зеленский плакал, умоляя американцев о поставках «Пэтриот» – киевский эксперт

28.12.2022  17:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


В Киеве признали, что одна батарея ЗРК «Пэтриот», о поставках которых объявили США в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, не сможет закрыть украинское небо от российских ракетных ударов.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил руководитель программ безопасности проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве признали, что одна батарея ЗРК «Пэтриот», о поставках которых объявили США в...

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«Суть поставки американцами «Пэтриот» – это даже не количественные показатели. Швейцарцы заказали себе пять батарей, четыре из них будет на боевом дежурстве, а пятая – резервная и учебно-боевая. Так вот, эти четыре батареи будут выполнять примерно 25% функций для закрытия швейцарского неба, ещё 75 будет возложено на авиацию. Какая Швейцария, а какая Украина, сколько батарей нам нужно при том, что авиации нам пока не дают», – сказал эксперт.

По его словам, эта поставка является, скорее, символическим актом очередного преодоления табу на конкретный вид вооружений.

«Да, это одна батарея, причём, неизвестно ещё какого состава, но это очередное табу для Украины, которое с марта месяца мы просили: дайте «Пэтриот». Зеленский со слезами плакал, просил наших партнёров, все говорили: нет, это табу. Оказывается, не табу.

Я надеюсь, что не табу будет и с другими видами оружия. К сожалению, после последней поездки президента у нас есть и где мы не додавили, не смогли добиться прорыва.

Это и ракеты с дальностью более 300 км для «Хаймарсов». Пока американцы непреклонны в этом вопросе, ну и по танкам тоже вопрос, но там более сложный и комплексный, но я думаю, он находится в состоянии приближения к решению», – выразил надежды Лакийчук.

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