01.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Зеленский планирует конфликт с Россией еще на пять лет

Презентованная накануне в Киеве командой Владимира Зеленского программа деятельности правительства Украины на ближайшие пять лет – поражает взаимоисключающими пунктами и риторикой о «стране-агрессоре» в лучших традициях Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Таланты молодой команды Зеленского сегодня проявились очень здорово, когда была презентована программа – пятилетка.

Заметьте, с нас всё время смеялись, критиковали пятилетки, Советский Союз, вот – Гончарук (премьер-министр Украины – ред.) представил пятилетку, я просмотрел тезисно.

Самая главная проблема на Украине какая? Поставлена цель в два раза за эти пять лет уменьшить контент российских телеканалов, радиоканалов для украинского пользователя. Это же просто животрепещущая проблема!..

Самое интересное, что там записана на пять лет «страна-агрессор». То есть, они запрограммировали, что как минимум ближайшие пять лет Россия останется «страной-агрессором». Видимо, понимают, что Россия никуда не уйдёт», – заявил эксперт.

«И при этом – полная некомпетентность. Если человек ставит задачей, например, создать миллион рабочих мест за счёт неких инвестиций, десятков миллиардов, но тут же рядышком – ликвидировать тысячу неэффективных госпредприятий, даже не приватизировать! Можно посчитать, сколько там рабочих мест, и сколько будет ликвидировано», – добавил Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть