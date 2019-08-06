Зеленский плюнул в лицо всему Донбассу, назначив людоеда Кравченко в ООС

06.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Назначенный новым командующим «ООС» Владимир Кравченко отличается от других генералов кровожадностью и циничным отношением к жизни своих подчинённых.

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кравченко очень сильно отличается от других украинских генералов своей воинственностью и скромностью в быту, как говорится. Он, наверное, самый бедный из всех украинских генералов, потому что в его голове только война, только желание быть великим прославленным полководцем, таким украинским наполеоном.

В отличие от других украинских генералов у него другие интересы, он помешан на войне. Он любит проводить исторические реконструкции, но только по его личной истории, любит побеждать в этих реконструкциях.

Кроме того, он уже на первом своём совещании дал команду, что у них ежедневно должны быть какие-то победы. Он понимает важность информационной войны, которую Зеленский когда-то анонсировал. И он понимает, что любые способы, даже несмотря жертвы среди военнослужащих, для достижения каких-то «перемог» в информационном поле оправданны. Поэтому мы ничего хорошего от него не ждём», – сказал офицер.

В свою очередь, российский писатель и публицист Николай Стариков отметил, что этим назначением Владимир Зеленский показал всему миру, что собирается продолжать преступную политику Петра Порошенко, а не добиваться мира в стране.

«С одной стороны, Зеленский, который вдруг заметил, что во время хлебного перемирия стреляют, пытается выступать в роли миротворца, призывает встречаться руководителей нескольких государств, в том числе России, Франции, Германии.

А с другой стороны, в тот же день, назначает новое руководство военной операцией. Назначил русофоба, в своей голове он воюет с Россией всю неделю.

Этот сигнал посылается четырём адресатам. Во-первых, националистам внутри страны говорит: «Ребята Порошенко ушёл, но вы не волнуйтесь, я теперь вместо него, ничего не поменялось». Второй получатель – Запад, сигнал послан: «Мы назначили русофоба, не волнуйтесь, даже теоретически улучшения ситуации быть не может, это просто политические манёвры».

Третий получатель – это Донбасс. Ставят того, кого в ЛНР сразу называют карателем. Это, конечно, не может приблизить окончание гражданской войны.

И четвёртый получатель сигнала Зеленского – это Россия. То есть собираешься России мстить, ставишь русофоба, одновременно призываешь к переговорам с РФ.

Вы представьте, сейчас Россия бы вдруг призвала бы США начать переговоры, и немедленно министром обороны РФ назвали человека, который призывает уничтожить Вашингтон, разрезает торт с американским флагом. Это же абсурдно.

Либо ты хочешь переговоров и посылаешь сигналы положительные, либо ты не хочешь переговоров, и посылаешь сигналы отрицательные. Поэтому вывод очень простой: он не хочет переговоров, перемирия, и поэтому он продолжает политику Порошенко», – добавил Стариков.