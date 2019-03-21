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21.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Война, Донбасс, НАТО, США, Украина
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Зеленский по Донбассу делает ставку на англосаксов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен прекратить конфликт на Донбассе путем переговоров с участием США и Великобритании.

Об этом он заявил в беседе с журналистами иностранных изданий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы вел переговоры. Сейчас переговоры не ведутся. Я сказал, что надо привлечь Великобританию и США. Я из Кривого Рога. На криворожском кладбище много могил. Бойцов, которых нет. Я не могу найти решение, как их матерям вернуть их детей. Но нужно просто это прекратить. Максимально как это можно. Вот и все», – сказал Зеленский.

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