Зеленский по Донбассу делает ставку на англосаксов

21.03.2019, Киев, Игорь Петров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен прекратить конфликт на Донбассе путем переговоров с участием США и Великобритании.

Об этом он заявил в беседе с журналистами иностранных изданий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы вел переговоры. Сейчас переговоры не ведутся. Я сказал, что надо привлечь Великобританию и США. Я из Кривого Рога. На криворожском кладбище много могил. Бойцов, которых нет. Я не могу найти решение, как их матерям вернуть их детей. Но нужно просто это прекратить. Максимально как это можно. Вот и все», – сказал Зеленский.