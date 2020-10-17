Зеленский по уши влез в болото «Армия, мова, вера»

17.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Владимир Зеленский влез в болото под названием «армия, мова, вера», которое погубило и его предшественника на посту президента Украины.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя поездку Зеленского в Турцию, в ходе которой тот не только встретился с политическим руководством, но и почтил визитом Патриарха Варфоломея, который с недавних пор окормляет украинских раскольников.

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По словам эксперта, на встрече с Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган повторил дежурные фразы об «аннексии Крыма», поддержке меджлиса и военном сотрудничестве, которые он произносил и при предыдущем руководстве Украины.

«Принципиально нового ничего не произошло. Эрдоган об этом говорил и до вчерашней встречи с Зеленским, и этому тоже есть очень простое объяснение – это деятельность так называемого, нигде, никем и никогда не зарегистрированного меджлиса, которая была изначально ориентирована на Турцию. Поэтому было бы наивно полагать, что Эрдоган как-то иначе заговорит.

Обещания военной помощи Украине тоже не новы, они звучали и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м годах.

А что касается очередного дивертисмента (театрального представления, – авт.) господина Зеленского, то с этой точки зрения у него вообще неудачная неделя выпала – все, что он не делает, все невпопад. Сначала идиотские пять вопросов на день голосования 25-го октября, а теперь еще и встреча с Варфоломеем.

Зеленский же на протяжении последних полутора лет тщательно избегал всех этих вопросов по поводу веры. Но, видимо, теперь уже не сдержался, влез туда со всеми вытекающими из этого для него негативными последствиями», – заявил Гаспарян.

Напомним, вчера во время визита в Анкару президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Эрдоган обсудили возможность создания на Украине предприятия по сборке турецких беспилотников, а также совместное строительство самолетов. Кроме того, Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает российский статус Крыма и считает его «аннексированным».