Зеленский победил Раду: Конституционный суд подтвердил его указ о выборах

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба КС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Такими образом Конституционный суд Украины подтвердил отсутствие в Верховной Раде Украины парламентской коалиции.

“На выход, черти. И привет всем конспирологам”, – так прокомментировала решение суда экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

“Друзья, с сегодняшнего дня ровно месяц и вы больше уже не сможете увидеть глупое животное во главе президиума Верховной Рады”, – так отреагировал на решение КСУ украинский юрист и бывший замглавы АП Андрей Портнов.