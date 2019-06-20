20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Зеленский победил Раду: Конституционный суд подтвердил его указ о выборах

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба КС.

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Такими образом Конституционный суд Украины подтвердил отсутствие в Верховной Раде Украины парламентской коалиции.

“На выход, черти. И привет всем конспирологам”, – так прокомментировала решение суда экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

“Друзья, с сегодняшнего дня ровно месяц и вы больше уже не сможете увидеть глупое животное во главе президиума Верховной Рады”, – так отреагировал на решение КСУ украинский юрист и бывший замглавы АП Андрей Портнов.

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