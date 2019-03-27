Выборы
//exit;
27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Культура, Общество, Политика, СМИ, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Зеленский победил СБУ и Минкульт, добившись отмены запрета своего сериала

Окружной административный суд Киева отменил запрет на показ телесериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему в ситкоме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины (СБУ) по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете на въезд гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление», — говорится в опубликованном сегодня решении суда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые якобы создают угрозу нацбезопасности и отменил этот приказ Минкульта, а также приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.

Добронравов попал черный список — перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, — в ноябре 2017 года. Ему также был запрещен въезд в страну. Сериал «Сваты» был снят студией «Квартал 95» под руководством Владимира Зеленского, который сейчас лидирует в рейтингах президентской предвыборной кампании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть