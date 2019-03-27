Зеленский победил СБУ и Минкульт, добившись отмены запрета своего сериала

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева отменил запрет на показ телесериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему в ситкоме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины (СБУ) по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете на въезд гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление», — говорится в опубликованном сегодня решении суда.

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В частности, суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые якобы создают угрозу нацбезопасности и отменил этот приказ Минкульта, а также приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.

Добронравов попал черный список — перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, — в ноябре 2017 года. Ему также был запрещен въезд в страну. Сериал «Сваты» был снят студией «Квартал 95» под руководством Владимира Зеленского, который сейчас лидирует в рейтингах президентской предвыборной кампании.