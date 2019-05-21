Зеленский поблагодарил русофобку Грибаускайте за помощь боевикам АТО

21.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Новый президент Владимир Зеленский выразил «особую благодарность» прибывшей в Киев из Литвы Дале Грбаускайте за лечение украинских военных, получивших ранения в ходе проведения карательной операции против республик Донбасса.

Зеленский поблагодарил за возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следует напомнить, что Грибаускайте была одним из иностранных политиков, кто открыто поддерживал Евромайдан, вмешиваясь во внутренние дела Украины в 2013-14 годах.

«Действующая президент Литвы является настоящим и надежным другом Украины. Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

Глава государства также отметил личные усилия Дали Грибаускайте, направленные на поддержку Украины в защите суверенитета и на практическую помощь для реализации реформ, восстановление Донбасса.

Кроме этого, президент подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства», – сообщает пресс-служба Зеленского.

Ранее Грибаускайте заявляла, что Литва «стремится к тому, чтобы санкции Евросоюза в отношении России, которые были введены после оккупации полуострова, продолжались до тех пор, пока агрессор не уйдёт с занятой территории».