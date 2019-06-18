Зеленский поблагодарит Путина за возвращение Крыма России

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский намерен начать свою первую встречу с Владимиром Путиным словами «Крым – это Украина». Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild накануне визита в Германию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина. Крым – это Украина. И мы надеемся, что скоро его вернут. Я люблю Крым очень сильно. Я был там много-много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», – заявил Зеленский.

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Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что совсем недавно Зеленский говорил о Крыме несколько иначе.

«Зеленский даёт интервью корреспондентам Bild на ступеньках. Вот что бывает, когда предшественник стырил даже 12 стульев из офиса… Кстати, интервью любопытное. Зеленский уже изменил свою первую фразу, которую он планирует сказать Путину. Помните, месяц назад он заявил, что начнёт встречу словами «Спасибо, что вернули нам Крым». А теперь уже говорит, что заявит Путину: «Крым – это Украина». Уже прогресс. Скоро будет говорить: «Спасибо, что вернули России Крым», – язвительно комментирует Корнилов.