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04.10.2021 20:16 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Грузия, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский побоится требовать от Грузии возвращения гражданина Украины Саакашвили

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский должен был бы потребовать от грузинских властей освободить арестованного в...

Президент Украины Владимир Зеленский должен был бы потребовать от грузинских властей освободить арестованного в Грузии Михаила Саакашвили как украинского гражданина, но он не пойдет на это.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Сичка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно рассматривать официальное отношение Украины к этому событию. В любой демократической стране президент страны, правительство страны должны бороться за каждого своего гражданина. Невозможно представить себе ситуацию, когда гражданин США, оказавшись в любом затруднительном положении в любой части мира, оказался бы без помощи своего государства. Это невозможно.

Мы же поставлены в такую ситуацию, когда у нас человек, который занимает одну из ведущих государственных должностей и является гражданином Украины, арестован на территории другого государства. Сейчас бы президенту Украины было бы уместно выступить с претензиями к правительству Грузии и с просьбой о выдаче его как гражданина Украины.

Но пойдёт ли на это Зеленский, пойдёт ли эта администрация президента, правительство и так далее? Мне кажется, что они на это не пойдут. Это приведёт, если не к конфронтации, то к такому конфликту, который будет рассматриваться в мировом сообществе как неуместный.

Он действительно неуместен между Украиной и Грузией. Я думаю, что в этом случае украинская власть пожертвует такой сомнительной личностью как Михаил Николаевич и не будет вмешиваться в этот конфликт. То есть, его вытягивать не будут», – сказал политолог.

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