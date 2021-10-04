Зеленский побоится требовать от Грузии возвращения гражданина Украины Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский должен был бы потребовать от грузинских властей освободить арестованного в Грузии Михаила Саакашвили как украинского гражданина, но он не пойдет на это.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Сичка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно рассматривать официальное отношение Украины к этому событию. В любой демократической стране президент страны, правительство страны должны бороться за каждого своего гражданина. Невозможно представить себе ситуацию, когда гражданин США, оказавшись в любом затруднительном положении в любой части мира, оказался бы без помощи своего государства. Это невозможно.

Мы же поставлены в такую ситуацию, когда у нас человек, который занимает одну из ведущих государственных должностей и является гражданином Украины, арестован на территории другого государства. Сейчас бы президенту Украины было бы уместно выступить с претензиями к правительству Грузии и с просьбой о выдаче его как гражданина Украины.

Но пойдёт ли на это Зеленский, пойдёт ли эта администрация президента, правительство и так далее? Мне кажется, что они на это не пойдут. Это приведёт, если не к конфронтации, то к такому конфликту, который будет рассматриваться в мировом сообществе как неуместный.

Он действительно неуместен между Украиной и Грузией. Я думаю, что в этом случае украинская власть пожертвует такой сомнительной личностью как Михаил Николаевич и не будет вмешиваться в этот конфликт. То есть, его вытягивать не будут», – сказал политолог.