Зеленский побоялся ответить на вопрос о «Путине-киллере»

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции по итогам двух лет каденции отказался отвечать журналистке порошенковского канала «Прямой», можно ли назвать «убийцей» президента РФ.

Так, Зеленский фактически сказал, что боится нести ответственность за свой ответ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можете ли вы назвать Путина убийцей, да или нет?» – спрашивала журналистка.

«Я вам отвечу: из-за вашего вопроса завтра сто человек могут убить на Донбассе. Что бы вы делали? До свидания», – сказал украинский президент и удалился.