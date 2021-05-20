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20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Зеленский побоялся ответить на вопрос о «Путине-киллере»

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции по итогам двух лет каденции отказался отвечать журналистке...

Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции по итогам двух лет каденции отказался отвечать журналистке порошенковского канала «Прямой», можно ли назвать «убийцей» президента РФ.

Так, Зеленский фактически сказал, что боится нести ответственность за свой ответ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можете ли вы назвать Путина убийцей, да или нет?» – спрашивала журналистка.

«Я вам отвечу: из-за вашего вопроса завтра сто человек могут убить на Донбассе. Что бы вы делали? До свидания», – сказал украинский президент и удалился.

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