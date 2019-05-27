Зеленский побывал в 400 метрах от позиций военных ЛНР

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве главы государства в Луганскую область.

Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского.

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Сообщается, что Зеленский осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектование подразделений.

“В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – 400 метров”, – уточнили в АП.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.