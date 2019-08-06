Зеленский почистил погранслужбу от назначенцев Порошенко

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил назначенцев своего предшественника Петра Порошенко – первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе президента № 582/2019 от 6 августа, обнародованном на сайте главы государства.

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Другим своим указом (№ 583/2019 от 6 августа), обнародованном на сайте президента вслед за предыдущим, Зеленский уволил Пименова с должности заместителя руководителя Госпогранслужбы Украины.

Как сообщалось, Гресько был назначен первым заместителем главы Государственной пограничной службы вместо Василия Серватюка 10 апреля указом пятого президента Украины Петра Порошенко № 115/2019. ранее он занимал должность директора Департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.

Пименов был назначен заместителем главы Государственной пограничной службы указом Порошенко № 438/2018 от 27 декабря 2018 года. До этого назначения он занимал должность директора Департамента оперативной деятельности погранведомства.