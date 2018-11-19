Зеленский под орех разделывает Порошенко
Украинский комик Владимир Зеленский имеет неплохие шансы не только выйти во второй тур президентских выборов, но и возглавить по их итогам страну.
Об этом в материале о шансах Зеленского на предстоящих выборах пишет киевский журнал “Новое время”.
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Издание отмечает, что сегодня комик занимает второе место в украинских президентских рейтингах.
“Куда важнее, что среди политиков-лидеров у экс-криворожанина доля нелюбви со стороны электората минимальна: лишь 8,4 % опрошенных социологами КМИС, Центра Разумкова и Рейтинга никогда не отдадут голос “слуге народа”. У его главных оппонентов — Порошенко и Тимошенко — соответствующие показатели составляют 51 % и 27%. Пока во втором туре Зеленский проигрывает с минимальным отставанием Леди Ю — 23 % против 26 %. Но Порошенко он разделывает под орех — 28 % против 15 %.
Если Зеленский и Тимошенко на самом деле выйдут во второй тур, высокий антирейтинг экс-премьера может погубить все ее надежды. И на трон взойдет скромный “слуга народа”, – пишет журнал.
При этом писатель и автор статей о телевизионном и кинематографическом рынках Андрей Кокотюха, которого цитирует издание, утверждает, что комик работает с определенной аудиторией.
“Зеленский работает с ватной аудиторией, которая ностальгирует по Советскому Союзу и готова голосовать за Оппоблок или его гибридный союз с партией За Життя”, — сказал Кокотюха.
Журналисты напоминают, что во время концерта в Юрмале в 2016‑м комик жестко прошелся по проблемам страны, назвав Украину “актрисой немецкого фильма для взрослых”, которая “готова принять любое количество с любой стороны”.
“После возникшего из‑за этого скандала лидер Квартала 95 отказался от госгранта в 35 млн грн на производство анимационного фильма Возвращение Гулливера. Ключевое шоу, Вечерний квартал, не ездит западнее Хмельницкой области. Зато до конца года Зеленский прокатится со своей программой по юго-востоку страны, где собран его потенциальный электорат”, – уточняет издание.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские политологи утверждают, что олигарх Коломойский запускает Зеленского на выборы, чтобы сорвать план Порошенко
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Метки: Владимир Зеленский, Выборы на Украине
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